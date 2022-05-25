Yabancı Öğrencilerin Staj Tercihi Konyaaltı - Haberler

Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi kapsamında Sırbistan gelerek Konyaaltı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nde staj yapan lise öğrencileri, verimli bir staj dönemi geçirdi.

Avrupa Birliği Erasmus Plus projesi kapsamında Konyaaltı Belediyesi'nde 3 haftalık staj dönemini tamamlayan Sırp öğrenciler, stajın son gününde yazıcı montajı ile ilgili eğitim aldı. Öğrenciler, staj süreleri boyunca, bilgisayar ve kamera kurulumu, yazılım, yazıcı kurulumu gibi teknik detaylar içeren eğitimleri deneyimleme fırsatı yakaladı.

UYGULAMALI EĞİTİM

Staj dönemi içerisinde belediyede ilgili personelin, uygulamalı eğitim anlamında her türlü yardımı sağladığını söyleyen Sırbistanlı öğrencilerden Nikoleta Mojsijevic, staj için 15 öğrenciden oluşan bir grup olarak geldiklerini anlattı. Üç hafta boyunca staj eğitimi aldıklarını belirten Mojsıjevıc, verimli ve eğlenceli bir staj dönemi geçirdiklerini dile getirdi.

Bilgisayar, kamera vb. elektronik cihazlarla ilgili uygulamalı eğitim aldıklarını söyleyen Mojsıjevıc, "Burada eğlenceli zaman geçirdik. Benim için çok yeni bir deneyim. Burayı çok beğendim. Yazıcı takıp sökme işlemini staj döneminde yaptık. Açıklayıcı ve detaylı bir uygulama oldu" diye konuştu.