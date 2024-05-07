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Yabancı kadınlar 'hastalıklı' çıktı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında yakalanan 24 yabancı uyruklu kadında cinsel yolla bulaşan hastalık tespit edildi. Kadınlar sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yabancı kadınlar 'hastalıklı' çıktı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, asayiş uygulamasında yakalanan 24 yabancı uyruklu kadında cinsel yolla bulaşan hastalık olduğu saptandı.

Lüleburgaz ilçesinde, Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içkili ve benzer mekanlara baskın gerçekleştirdi. Umuma açık içkili yerlerde yapılan denetimlerde, yasadışı çalışan 24 yabancı uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kadınlar sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edildi.Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, kadınların cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı tespit edildi.

Kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Lüleburgaz Kırklareli Suç 3.Sayfa Yerel Güncel Haberler

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