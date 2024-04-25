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Yaban keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi

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Erzincan'da sürü halinde yaşayan yaban keçileri, fotokapanla görüntülendi. Yaban keçileri, Munzur Dağı'ndaki otlaklarda besleniyor ve yüksek kesimlere dönüyor.

Yaban keçisi sürüsü fotokapanla görüntülendi

ERZİNCAN - Erzincan'da sürü halinde yaban keçileri, fotokapanla görüntülendi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan, avlanılması ve evcilleştirilmesi yasak olan yaban keçileri, bugünlerde yiyecek bulmak için Erzincan - Tunceli arasındaki Munzur Dağının otlaklarını mekan tuttu. Gündüz saatlerinde sürüler halinde indikleri alanda otlanan yaban keçileri, beslendikten sonra yüksek kesimlerdeki yaşam alanlarına dönüyor.

Erzincan'da fotoğraf sanatçıları ve belgesel tutkunlarının hayranlıkla izledikleri yaban keçisi sürüsü İhlas Haber Ajansı ekibi tarafından fotokapanla görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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