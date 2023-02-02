Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

TOKAT - Tokat'ta kar yağışı sonucu yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına yem bırakıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar İl Müdürlüğünce yaban hayvanlarına yem desteği sağlamak amacıyla kış ayında besi yemi, ot-yonca ve yemek artıkları olmak üzere 700 kilogram yem bırakıldı. Topçam Dağında düzenlenen programda Vali Numan Hatipoğlu, yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Vali Hatipoğlu, ağır kış şartlarından dolayı aç kalan yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının giderilmesi, yaban hayvanlarının yerleşim yerlerine yaklaşarak can ve mal kayıplarına sebep olmalarının engellenmek amacıyla yemleme yapıldığını kaydetti. Ağır kış şartlarında yaban hayvanlarına destek olunmasının biyolojik çeşitliliğin korunması açısından önem arz ettiğini ifade eden Vali Hatipoğlu, "Topçam dağında yaban hayvanlarından kurt, tilki, karaca, ayı bulunmakta. Bu yaban hayvanlarının hayatlarını idame ettirebilmeleri doğal denge için önem taşımakta. O nedenle bu faaliyeti icra ettik. Aynı zamanda sokak hayvanlarına da yemleme yapılıyor" dedi.