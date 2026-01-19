Haberler

Sinop'ta domuzu eliyle yakalayan vatandaşa kesilen ceza iptal oldu

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaban domuzunu eliyle yakaladığı anlarla gündeme gelen Şenel Yılmaz'a kesilen 14 bin 911 liralık idari para cezası iptal edildi. Yılmaz, olayın avlanma değil, yanlış anlaşılma olduğunu açıkladı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde yaklaşık iki hafta önce yaban domuzunu eliyle yakaladığı anların sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen Şenel Yılmaz'a, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından kesilen 14 bin 911 liralık idari para cezası iptal edildi.

Cezanın iptal edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki Şenel Yılmaz, olayın yanlış anlaşıldığını söyledi. Köyünden Erfelek'e giderken domuz sürüsüyle karşılaştığını belirten Yılmaz, "Sürü yolun altına inmişti, birkaç domuz da yolun üstünde kalmıştı. Aracımla geri dönerek, yolun üstünde kalan domuzu karın içinden alıp diğerlerinin peşine saldım. Avlanma gibi bir durum söz konusu değil. Ben domuz falan avlamadım. Videolarda da bu açıkça görülüyor. Bir yanlış anlaşılma oldu ama şu anda cezam Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından iptal edildi" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
