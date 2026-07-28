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Rize'de Voleybol Aşkı: Düğünde File Kurup Oynadılar

Rize'de Voleybol Aşkı: Düğünde File Kurup Oynadılar
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde voleybol oynarken tanışan Aslı ve Eray Ayartepe çifti, düğünlerinde salona file kurarak voleybol oynadı. Tanıştıkları güne atıfta bulunan çiftin bu anları renkli görüntüler oluşturdu.

Rize'de voleybol oynarken tanışan çift, düğünlerinde de salona file kurarak voleybol oynadı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde arkadaş gruplarıyla sürekli voleybol maçı yapan Aslı ve Eray Ayartepe, bu esnada birbirleriyle tanıştı. Arkadaşlığı ilerleyen çift evlenme kararı aldı. Ardeşen ilçesinde bir düğün salonunda gerçekleşen çiftin düğün töreninde salona voleybol filesi gerildi. Karşılıklı voleybol oynayan çift, bu şekilde tanıştıkları güne atıfta bulunmuş oldu. O anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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