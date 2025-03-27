Virajı Alamayan Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan bir otomobil takla attı. Kazada sürücü yaralanırken, güvenlik kameralarına yansıyan anlar dikkat çekti.
Virajı alamayan otomobil takla attı, sürücü yaralandı
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
ANTALYA - Manavgat'ta virajı alamayan otomobilin takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza; Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Çayyazı istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeki Raziye Z. U.'ın kullandığı 07 ASE 480 plakalı otomobil, Hafız Hoca Mezarlığını geçtiği sırada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel