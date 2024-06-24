Villa inşaatındaki havuza düşen tilkiler kurtarıldı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaat halindeki boş havuzlara farklı günlerde düşen tilkiler doğaseverler tarafından kurtarılırken, aç ve susuzluktan bitkin düşen tilkilerden biri yapılan müdahalelere rağmen telef olurken, diğeri doğaya salındı.

Kuşadası'nda inşaat halindeki bir sitenin villalarına ait boş bir havuza düşen tilkinin, uzun süre aç ve susuz kaldığı, aşırı sıcakta bitkin düştüğü, havuzdan çıkarılamadığı ihbarı üzerine Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)yetkilileri bölgeye hareket etti. Olay yerine gelen doğaseverler yaptıkları çalışmanın ardından tilkiyi havuzdan çıkararak kurtardı. Bitkin düştüğü gözlemlenen tilki yapılan tüm müdahalelere rağmen telef oldu.

Aynı bölgede başka bir tilkinin daha ertesi gün havuza düştüğü, kurtarılan tilkinin yapılan tedavisinin ardından tekrar doğaya salındığı öğrenildi.

Yaşanan olayla ilgili açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Tilkilerin muhtemelen aşırı sıcaktan dolayı su arayışında olduklarını tahmin ediyoruz. Genç tilkiler gibi, geçtiğimiz günlerde de bir İnce Yılanı yine havuzdan çıkarmıştık. Bu durum inşaat halindeki ya da kullanılmayan havuzların şehir içindeki yaban hayatını olumsuz etkilediğini göstermektedir. Kullanılmayan havuzlara bu tür hayvanlar düştüğü gibi, çocuklar da düşebilir.

Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için havuzlara güvenlik filelerinden takılması önleyici bir tedbir olabilir. Şehirdeki yaban hayatının varlığı artık kaçınılmaz olduğu ve birçok türün yaşamını kent içinde sürdürdüğü görülmektedir. Yaban hayvanlarının eskiye oranla şehir hayatına daha çok uyum sağladıkları, adapte oldukları ve insanlardan çekinmedikleri görülüyor. Kentsel alanlar genişledikçe yaban hayvanları ile aynı ortamı ortak paylaşacağız ya da doğayla uyumlu kentler oluşturup bu canlıların yaşam alanlarına müdahale etmeyeceğiz" diye konuştu.