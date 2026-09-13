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Vicdansızlığın bu kadarı pes dedirtti: Yavru kediler için mahalleli seferber oldu

Vicdansızlığın bu kadarı pes dedirtti: Yavru kediler için mahalleli seferber oldu
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Erzurum’un Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde, Şükrü Paşa Muhtarlığı önüne bir koli içerisinde bırakılan yavru kedilerin imdadına mahalle sakinleri yetişti.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Şükrü Paşa semtinde, Şükrü Paşa Muhtarlığı önüne bir koli içerisinde bırakılan yavru kedilerin imdadına mahalle sakinleri yetişti.

Koli içerisinde bırakılan yavru kediler için mahalle sakinleri seferber olurken tepkiler de çığ gibi arttı. Kedilerin aç ve susuz kalmaması için vatandaşlar süt desteğinde bulunurken, bir yandan da onlara güvenli bir yuva bulabilmek için çeşitli yerlerle iletişime geçildi. Şırınga ile beslenen yavrular saç kurutma makinesi ile kurutulmaya çalışıldı.

Mahalle sakinleri, yavruların burada yalnız bırakılması halinde köpekler, tilkiler veya diğer hayvanlar nedeniyle hayatlarının tehlikeye girebileceğini belirterek duyarlı vatandaşlardan sahiplenme konusunda destek bekliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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