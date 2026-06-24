Haberler

Kaymakam Kaya, son mesai gününde vatandaşlarla vedalaştı

Kaymakam Kaya, son mesai gününde vatandaşlarla vedalaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bitlis'in Ahlat ilçesine atanan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, görev süresini tamamlayarak ilçeye veda etti. Ziyaretçilerine teşekkür eden Kaya, yeni görev yerinde başarılar dilendi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bitlis'in Ahlat ilçesine atanan Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, ilçedeki görevini tamamlayarak Vezirköprü'ye veda etti.

2023 yılından bu yana Vezirköprü'de görev yapan Kaymakam Kaya, görev süresinin son gününde makamında kurum amirleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşları ağırladı. Gün boyunca gerçekleşen ziyaretlerde Kaymakam Kaya'ya ilçeye sunduğu hizmetlerden dolayı teşekkür edilirken, yeni görev yerinde başarı dilekleri iletildi.

Kurum temsilcileri ve vatandaşlar da Kaymakam Kaya'ya ilçeye yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir belediye başkanı daha CHP'den istifa etti

CHP'de kriz üstüne kriz! Bir başkan daha istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

Fenerbahçe'de kriz! Çuvalla para ödenen futbolcu kayıp

Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı: Tek bir kişi kalmayana kadar devam!
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı

AK Parti rozeti takan başkan, bombayı Yavaş'ın kucağına bıraktı

Samsun'da hamile kadın sıcaktan baygınlık geçirdi

Doktorların uyarısı boşa değil! Hamile kadın ATM kuyruğunda fenalaştı
NATO Genel Sekreteri Rutte'nin sözleri İtalya'yı karıştırdı

NATO Genel Sekreteri'nin sözleri ülkeyi fena karıştırdı!

Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş

Feci şekilde can veren 3 genç kızın son görüntüsü! Biri dizi oyuncusu
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın

Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın