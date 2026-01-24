Haberler

Azerbaycan'dan Samsun'a uzanan mutluluk

Güncelleme:
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde inşaat işçisi Mehmet Yıldız, Azerbaycanlı Sevinç Çalış ile evlendi. Damat, iki ülke arasındaki kardeşliğe vurgu yaptı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Öğürlü Mahallesi'nden Mehmet Yıldız, Azerbaycan'ın Bakü kentinden Sevinç Çalış ile dünya evine girdi.

Vezirköprü'de inşaat işçisi olarak çalışan 21 yaşındaki Mehmet Yıldız ile Azerbaycan'ın Bakü kentinde yaşayan 23 yaşındaki Sevinç Çalış, Vezirköprü'de yapılan düğünle evlendi.

Düğün sırasında açıklamalarda bulunan damat Mehmet Yıldız, iki ülke arasındaki kardeşliğe vurgu yaparak, "İki millet tek yürek. Gönüller bir olunca mesafeler anlamını yitiriyor. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan ailelerimize ve tüm yakınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Genç çiftin mutluluğuna aileleri, yakınları ve davetliler ortak oldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
