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Vezirköprü'de 15 Temmuz Anma Programı: Mevlid-i Şerif ve Şehitler İçin Dualar

Vezirköprü'de 15 Temmuz Anma Programı: Mevlid-i Şerif ve Şehitler İçin Dualar
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Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen Mevlid-i Şerif programında Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualarla şehitler anıldı. Birlik mesajlarının öne çıktığı etkinlikler gün boyunca devam edecek.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Mevlid-i Şerif programı gerçekleştirildi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif okunurken, 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitler için dualar edildi.

Katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programın ardından camiden ayrılırken, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerinin gün boyunca devam edeceği belirtildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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