Vezirköprü'de Uzlaştırma Haftası bilgilendirmesi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Uzlaştırma Haftası kapsamında adliyede kurulan stantta vatandaşlara uzlaştırma sistemi hakkında bilgi verilip broşür dağıtıldı. Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, sistemin alternatif çözüm yöntemi olduğunu vurguladı.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Uzlaştırma Haftası dolayısıyla Vezirköprü Adliyesi'nde bilgilendirme standı kuruldu. Etkinlik kapsamında vatandaşlara uzlaştırma sistemi hakkında bilgi verilerek broşür dağıtıldı.

Her yıl 27 Mayıs-3 Haziran tarihlerinde kutlanan Uzlaştırma Haftası kapsamında Vezirköprü Adliyesi'nde farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcısı Sadullah Gümüş, vatandaşlarla sohbet ederek uzlaştırma uygulamasına ilişkin bilgiler verdi. Uzlaştırmanın belirli suçlarda uygulanan alternatif bir çözüm yöntemi olduğunu belirten Gümüş, sistemin taraflar arasındaki uyuşmazlıkların daha kısa sürede ve dostane yollarla çözüme kavuşmasını amaçladığını söyledi.

Uzlaştırma Haftası'nın toplumda farkındalık oluşturmak adına önemli olduğunu ifade eden Başsavcı Gümüş, "Vatandaşlarımızı uzlaştırma müessesesi hakkında bilgilendirmek amacıyla broşürler dağıtıyoruz. Uzlaştırma kapsamındaki suçlarda taraflar, ücretsiz olarak yürütülen süreç sayesinde uzun yargılama aşamalarına gerek kalmadan anlaşma sağlayabiliyor. Böylece hem yargının iş yükü azalıyor hem de taraflar daha kısa sürede sonuca ulaşabiliyor" dedi.

Gün boyunca açık kalacak stantta vatandaşların soruları cevaplandırılırken, uzlaştırma sisteminin işleyişine ilişkin bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi. Yetkililer, uzlaştırmanın toplumsal uzlaşının güçlenmesine ve adalet hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sunduğunu ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
