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Vezirhan AK Parti Belde Başkanlığına yeni atama

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Bilecik'in Vezirhan ilçesinde AK Parti Belde Başkanlığı görevine Erkan Eren atandı. Ercan Şahin'in görevini devretmesiyle gerçekleşen atama, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım tarafından yapıldı.

Bilecik'in Vezirhan AK Parti Belde Başkanlığı görevine Erkan Eren atandı.

2011 yılından bu yana Vezirhan AK Parti Belde Başkanı olarak görev yapan Ercan Şahin, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile yapılan görüşmeler sonucu görevini Erkan Eren'e devretti.

AK Parti Bilecik İl Binasında gerçekleştirilen görev devri sonrası İl Başkanı Yıldırım, Ercan Şahin'e 2011 yılından bu yana yaptığı çalışmalar ve vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederek ataması yapılan Erkan Eren'e yeni görevinde başarıları dileyerek tebrik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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