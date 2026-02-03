Haberler

Çavdarhisar'da veteriner hekimlere teşekkür belgesi

Çavdarhisar'da veteriner hekimlere teşekkür belgesi
Kütahya'nın Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ndeki veteriner hekimler, hayvan sağlığı alanında gösterdikleri başarılı çalışmalar nedeniyle teşekkür belgesiyle ödüllendirildi. İl Müdürü Ertan Keleş, veteriner hekimlerin hayvan sağlığı ve gıda güvenliği konusundaki önemi vurguladı.

Kütahya'nın Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan veteriner hekimler, hayvan sağlığı alanında yürüttükleri başarılı ve özverili çalışmalar dolayısıyla teşekkür belgesiyle ödüllendirildi.

Teşekkür belgeleri, İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş tarafından veteriner hekimlere takdim edildi. Keleş, törende yaptığı açıklamada, üreticilerin hayvan sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasında veteriner hekimlerin önemli bir görev üstlendiğini vurguladı.

İl Müdürü Keleş, "Üreticimizin hayvan sağlığının ve gıda güvenliğinin korunmasında büyük emek veren tüm veteriner hekimlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
