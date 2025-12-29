Haberler

Veteriner hekimler sorunları masaya yatırdı

Güncelleme:
Erzincan Veteriner Hekimler Odası'nın düzenlediği toplantıda, klinisyen veteriner hekimlerin sorunları ve 2026 yılı hedefleri masaya yatırıldı. Katılımcılar mesleki standartlar ve hizmet kalitesinin artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.

Erzincan Veteriner Hekimler Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, klinisyen veteriner hekimlerin yaşadığı sorunlar ile 2026 yılı hedefleri ele alındı.

Programa, Erzincan merkez ve ilçelerinde veteriner muayenehanesi bulunan klinisyen veteriner hekimler ile Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan Petvet, İlaç Takip Sistemi (İTS), Aşı Takip Sistemi (ATS) ve VETBİS il sistem sorumluları katıldı. Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda, mesleki uygulamalara ilişkin güncel gelişmeler ve sahada karşılaşılan sorunlar kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında; klinisyen veteriner hekimlerin yaşadığı problemler, 2026 yılında uygulanması planlanan çiftlik hayvanları ve pet hayvanları için asgari ücret fiyat tablosu ile 2025 yılının genel değerlendirmesi yer aldı. Katılımcılar, mesleki standartların korunması ve hizmet kalitesinin artırılması adına görüş ve önerilerini paylaştı.

Erzincan Veteriner Hekimler Odası Başkanı İsmail Özgür İlhan, program kapsamında klinisyen veteriner hekimlere Petvet, İTS ve ATS sistemleri hakkında bilgilendirme yapıldığını belirterek, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan ve aynı zamanda Oda üyemiz olan sistem sorumluları tarafından, sistemlerin işleyişi ve sahada karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerileri aktarıldı. Karşılıklı istişare ortamında geçen toplantı oldukça verimli oldu" dedi.

Veteriner hekimlerin hayvan hastalıklarıyla mücadele, suni tohumlama çalışmaları ve veterinerlik hizmetlerinin yanı sıra insan sağlığının korunmasında da kritik bir role sahip olduğu vurgulanan toplantının, mesleki dayanışmayı güçlendirdiği ve bilgi paylaşımına katkı sunduğu ifade edildi.

Program, değerlendirmelerin ardından karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
