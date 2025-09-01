Vertigo Nedir? Uzmanından Önemli Açıklamalar

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Erol Demirbaş, vertigo hakkında önemli bilgiler verdi ve hastaların bilinçli hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Vertigonun tek başına bir hastalık olmadığını, farklı rahatsızlıkların belirtisi olarak ortaya çıkabileceğini belirten Op. Dr. Demirbaş, " Vertigo, baş dönmesi, dengesizlik, mide bulantısı, göz kararması gibi belirtilerle kendini gösterebilir. En sık iç kulaktaki denge sisteminden kaynaklanır. Ancak nörolojik, metabolik ya da psikolojik nedenlerle de ortaya çıkabilir. Bu yüzden her baş dönmesini basit bir sorun olarak görmemek gerekir. Doğru tanı, doğru tedavinin ilk adımıdır. Bazı hastalarımızda sadece pozisyonel manevralarla (örneğin Epley manevrası) şikayetler ortadan kalkabiliyor. Ancak bazı durumlarda ilaç tedavisi, denge egzersizleri veya nörolojik değerlendirmeler gerekebiliyor. Bu nedenle multidisipliner bir yaklaşım şart. Önemli olan, semptomu değil, altta yatan nedeni bulmaktır" dedi.

"Baş dönmesi artık çözümsüz değil"

Dr. Erol Demirbaş, birçok hastanın uzun süre tanı alamadan farklı kliniklerde zaman kaybettiğini belirterek, "Videonistagmografi (VNG), Posturografi (denge testi), Baş pozisyonu manevraları (Epley, Semont vb.), Vestibüler rehabilitasyon ve denge egzersizleri, Multidisipliner değerlendirme (nöroloji ve dahiliye iş birliğiyle), Bize başvuran hastaların büyük kısmı yıllarca net bir teşhis konulamamış kişilerden oluşuyor. Oysa baş dönmesi artık değil. Doğru değerlendirme ve doğru tedavi ile bu sorun çözülebilir" diye konuştu. - GAZİANTEP