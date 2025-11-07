Haberler

Verem Tedavisi Gören Öğretmen Hüseyin Yılmaz Hayatını Kaybetti

TOKİ Demokrasi İlkokulu'nda görev yapan 52 yaşındaki öğretmen Hüseyin Yılmaz, soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede verem teşhisi konulmasının ardından tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybetti. Eğitim camiasında tanınan Yılmaz, meslektaşları ve öğrencileri tarafından anılıyor.

Soğuk algınlığı şikayeti üzerine gittiği hastanede verem teşhisi konulan ve Karasu ilçesinde görev yapan TOKİ Demokrasi İlkokulu Sınıf Öğretmeni Hüseyin Yılmaz, İstanbul'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TOKİ Demokrasi İlkokulu 3'üncü sınıf öğretmeni Hüseyin Yılmaz (52), bir süre önce Karasu Devlet Hastanesi'ne soğuk algınlığı şikayeti üzerine gitti. Sınıf Öğretmeni Yılmaz'a burada yapılan tetkiklerin ardından verem teşhisi konuldu. Bir süredir bu hastalıkla mücadele eden ve durumunun ağırlaşması üzerine İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, burada yoğun bakımda tedavi altına alındı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hüseyin öğretmen, 6 Kasım Perşembe günü hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, Karasu Aziziye Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aziziye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eğitim camiasının sevilen isimlerinden olan Hüseyin Yılmaz'ın vefatı, meslektaşlarını, öğrencilerini ve ailesini yasa boğdu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
