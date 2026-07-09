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Venezuela'daki depremlerde ölü sayısı 3 bin 811'e yükseldi

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Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 811'e çıktı. 16 bin 740 yaralı bulunurken, bin 102 artçı sarsıntı kaydedildi.

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 811'e yükseldiği bildirildi.

Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin ardından 2 haftayı aşkın süre geride kalırken, afetin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 811'e yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısının değişmeyerek 16 bin 740'ta kaldığı belirtilirken, şimdiye dek 6 bin 462 kişinin enkazdan kurtarıldığı hatırlatıldı. 856 binanın hasar gördüğü ve 190 binanın tamamen yıkıldığı aktarılarak, 17 bin 907 depremzedenin ise evinden olduğu kaydedildi.

Bin 102 artçı sarsıntı meydana geldi

27 bin 398 depremzedeye tıbbi yardım, 86 bin 794 aileye yardım malzemesi sağlandığı ifade edilen açıklamada, arama-kurtarma çalışmalarının 4 bin 388 uluslararası görevli, 30 bin 76 yerel görevli ve 28 bin 992 gönüllünün katılımıyla sürdüğü vurgulandı. 24 Haziran'da meydana gelen depremlerden bu yana bin 102 artçı sarsıntı kaydedildiği belirtildi.

Ard arda meydana gelen depremler ciddi hasara yol açmıştı

Venezuela 24 Haziran'da 39 saniye arayla meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılmış, ülkenin birçok bölgesinde ciddi hasar meydana gelmişti. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan önceki açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 3 bin 685'e yükseldiği bildirilmişti. Yaralı sayısı ise 16 bin 740 olarak ifade edilmişti. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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