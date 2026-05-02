Vatandaştan Hayat Pahalılığına Tepki: Ekmek 20 Lira, Asgari Ücret 28 Bin Lira. Bu Şartlarda Nasıl Geçim Olacak?

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Ardanuç'ta pazarcı esnafı, artan maliyetler nedeniyle ayakta kalma mücadelesi verirken, vatandaşlar da artan fiyatlardan şikayetçi. Bir pazarcı esnafı, "Nakliyeye üç lira koyuyor. Komisyoncu da üç lira koyuyor. Biz de üç lira koyuyoruz. Yani 1 TL'ye bile alınsa, şu an 10 TL maliyeti var" dedi. Bir yurttaş ise fiyatlara tepki göstererek, "Bir ekmek 20 lira, asgari ücret 28 bin lira. Bu şartlarda nasıl geçim olacak" diye sordu.

Artan maliyetler, pazarcıların işlerini güçleştirirken, vatandaşlar da yükselen fiyatlardan şikayetçi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan esnaf, fiyat artışlarının satışları olumsuz etkilediğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Ne oluyor biliyor musun? Bu fiyatlar neden böyle oluyor? Şimdi nakliyeye mesela diyelim üç lira koyuyor. Nakliyeden sonra komisyoncu da üç lira koyuyor. Biz aldık mı biz de üç lira koyuyoruz. Çünkü biz de yakıt yakıyoruz. Yani 1 TL'ye bile alınsa, şu an 10 TL maliyeti var. Bak, adam çalıştırıyoruz. Günlük bin 500 TL veriyoruz, yine de gelmiyor. Çocuk çalıştırıyorlar. Yok abi, adam bulamıyoruz. Kardeşimi getirdim, okula yollamadım buraya getirdim. Kardeşime bin 500 TL veriyorum. Millete bakıyorsun, cebinde üç yüz, beş yüz TL var. Üç yüz, beş yüzle ne alacak, sana ne verecek? Yani para yok cebinde adamın. Olan da zaten üç yüz, beş yüz."

Yüksek fiyatlar nedeniyle temel gıda ürünlerine ulaşmakta zorlandığını belirten bir yurttaş, "Limon gerçekten çok pahalı, iki tanesi 50 lira. Domates, biber ve diğer ürünler de oldukça pahalı. Çeri domates 200 lira, köy domatesi 150 lira, biber ise 200 lira" dedi.

Yaz aylarında Bursa'dan Ardanuç'a gelen emekli Şefika Kılıç, yaşanan pahalılığı "Bursa'da oturuyoruz, yazın geliyoruz. Her şey çok pahalı. Bursa buraya göre daha ucuz. Her yerde pahalı ama burası kadar değil. Havası çok güzel, doğası çok güzel ama her şey çok pahalı" cümleleriyle anlattı.

"Durumum iyi değil, çok hastayım"

Sağlık sorunlarına rağmen pazarda çalışmak zorunda dolduğunu belirten Neriman Bilgin, "Durumum iyi değil, çok hastayım. Kemiklerimde rahatsızlık var. Kemik erimem var. Kemiklerim kırıldı, tedavi gördüm ama yine aynı. Alıcılar az. Demek ki onların almaya parası yok" diye konuştu.

Asgari ücret ile geçinmenin mümkün olmadığını vurgulayan bir vatandaş, "Nasıl olacak bu iş? Bir ekmek 20 lira, asgari ücret 28 bin lira. Bu şartlarda nasıl geçim olacak" diye sordu.

Bir simitçi ise, "30 tane simidim vardı, 10 tanesini satamadım. Yemin ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA