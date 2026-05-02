Vatandaştan "Açlık Sınırı" Tepkisi: Maaşım 20 Bin Lira, Açlık Sınırının Altındayız, Ölmeden Sürüneceksin

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - TÜRK-İŞ'in nisan ayında açlık sınırını 34,6 bin TL açıkladığını hatırlatan vatandaşlar, gelirlerinin bu miktarın altında kalmasına tepki gösterdi. Bir emekli vatandaş, "Maaşım 20 bin lira, nasıl geçineceğiz? Bayram ikramiyesinde 4 bin lira açıkladılar, devletimiz sağ olsun. Evet açlık sınırının altındayız, ölmeyip de sürüneceksin, öyle öleceğim diye bir şey yok da ölmeden sürüneceksin. Oradan sıkıyoruz buradan sıkıyoruz getiriyoruz, yoksa yetmez, yetmiyor. Her şey ateş pahalısı" dedi.

TÜRK-İŞ verilerine göre nisanda açlık sınırı 34,6 bin TL'ye, yoksulluk sınırı 112,7 bin TL'ye yükseldi. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan yurttaşlar, gelirlerinin açıklanan miktarın altında kalmasına tepki gösterdi. Bir emekli vatandaş alması gerektiği maaşın 65 bin TL olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"2010 yılında emekli oldum, 850 lira alıyordum. O zaman işçinin ücreti 410 liraydı asgari ücret, onun iki katından fazla alıyordum. Şimdi 21 bin 935 lira alıyorum. Bunu kendileri değerlendirsin ben değerlendirmiyorum. Halk olarak şükretmesini seven bir milletiz tamam mı onun için millet aç mı tok mu iki öğün önüne soğan ver yeter, yanında tere ile maydanoz olursa... 2010 yılındaki emekliliğime göre benim en aşağı 65 bin lira almam gerek. Asgari ücretin iki katından fazlaydı bak. Açlık sınırının tam altındayız hem de altının da altındayız, gebermemiz gerek."

"20 bin lira maaşla gel de yaşa" diyen bir emekli vatandaş da şunları ifade etti:"

"Ölmeden sürüneceksin, her şey ateş pahası"

"Maaşım 20 bin lira, nasıl geçineceğiz? Bayram ikramiyesinde 4 bin lira açıkladılar, devletimiz sağ olsun. Evet açlık sınırının altındayız, ölmeyip de sürüneceksin, öyle öleceğim diye bir şey yok da ölmeden sürüneceksin. Oradan sıkıyoruz buradan sıkıyoruz getiriyoruz, yoksa yetmez, yetmiyor. Her şey ateş pahalısı. Pazarı geziyoruz en düşük patatesin kilosu 15-20-25 lira, 25 liraya patates alacaksın, 150 liraya domates alacaksın maaşını yetireceksin doğru mu? Maaş 35 bin lira değil, 20 bin lira, gel de yaşa."

Yaşlılık aylığı alan bir vatandaş "Geçinecek halimiz kalmamış bizim, ölmüşüz bitmişiz. Ölüm sınırındayım, aldığım şu malzeme 600 lira. Ortam gitti ne olacaksa. Kurbanlık ne hiç yok, alamayacağım" diye konuştu.

Yaşlılık aylığı ile geçinen bir diğer yurttaş ise, "Bolluk içerisinde aç yaşıyoruz, aç. Her şeye gücümüz yetmiyor. Ben hayatımda 70 yaşındayım böyle pahalılık görmedim. Benim aldığım 65 yaş aylığı 6 bin 300 lira. Bununla geçinmeye çalışıyorum. Ne kurbanlığı? Senede bir kilo et alıp yiyemiyorum" dedi.

Kaynak: ANKA