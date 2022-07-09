Vatandaşların inatçı danayla imtihanı

Ankara'da kurban kesim alanlarında yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi. Kurbanlık danayı yere yatırmaya çalışan bir grup vatandaş ise zor anlar yaşadı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının ardından kurban kesmek için vatandaşlar Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan İmrahor kurban kesim alanına akın etti. Kurban kesim sırası gelen vatandaşlar, parçalanan etlerini poşetlere doldurduktan sonra alandan ayrıldı. Bütün hayvanlarını satan vatandaşlar da boş çadırlarda keyif çayı içti. Bir grup vatandaş ise kurbanlık danayı yatırmak için büyük mücadele verdi.

Kesim alanında kasaplık yapan Can Yılbaş, geçen seneye göre yoğunluğun az olduğunu belirterek, "Allah'a şükür kazasız belasız işimizi yaptık. Seneye nasip olursa yine buradayız. Herkes kasap ama herkesin acemiliği oluyor, kaza oluyor. Çok şükür kazasız devam ediyoruz. Özellikle her görülen insana kurban kestirilmesin. En çok buna dikkat edilsin" diye konuştu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel