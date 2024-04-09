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Şehit yakınları Ramazan Bayramı öncesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

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Şehit yakınları Ramazan Bayramı öncesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, yakınlarının mezarlarını temizleyip dualar ederken şehitlik, havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı öncesinde şehit aileleri ve akrabaları Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, yakınlarının mezarlarını temizleyip çiçekler bıraktı, Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti. Şehitlerin mezarına karanfiller bırakılırken bayram öncesi aileler, şehitlerini yalnız bırakmadı. Ziyaretçiler ve Edirnekapı Şehitliği ise havadan görüntülendi.

"1 gün önceden rüyamda gördüm sabaha şehit oldu"

Oğlu Özcan İlhan Meşin'in şehit olacağını rüyasında gördüğünü söyleyen anne Gül Meşin, "16 Mayıs'ta seçimin 2'nci günü şehit oldu. Şırnak'ta çatışmada şehit oldu. Telefonda sürekli konuşuyorduk, 1 senedir görmemiştim, görüntülü arardı. Şehit olmadan pazar günü konuştum, Salı günü şehit oldu. 1 gün önceden rüyamda gördüm, sabaha şehit oldu. Çok derin çizikler vardı yüzünde, gittim evde gelinime söyledim. 'Sen niye üzgünsün' dedi, öleceğini gördüm, dedim. Kızdılar, 'Üzülme' dediler. Eşine söyledim, meğer ben geline anlatırken o çoktan şehit olmuştu" şeklinde konuştu. Mardin'de şehit olan oğlunun mezarını ziyaret ettiğini söyleyen bir baba ise oğlunun operasyona giderken şehit edildiğini söylerken bayramların kendileri için zor geçtiğini anlattı. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Edirnekapı Yerel Haberler

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