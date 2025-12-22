Vatan Sevdalıları Vakfı'ndan Gazze'ye yardım eli

Vatan Sevdalıları Vakfı, Gazze'de yaşanan insanlık krizine kayıtsız kalmamak adına 100 adet insani yardım çadırı kurdu.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırım aralıksız devam ediyor. Gazzelilerin sesi olmak amacıyla Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu tüm sivil toplum kuruluşlarına ve vakıflara acil yardım çağrısında bulundu. Vatan Sevdalıları Vakfı, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırıma kayıtsız kalmamak amacıyla Gazze'de 100 adet insani yardım çadırı kurdu. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan Vatan Sevdalıları Vakfı, Gazze'de kurduğu 100 çadır ile birlikte gıda, sıcak yemek, giysi ve temel insani ihtiyaçların teminini sağladı. Vakıf yetkilileri, yapılan yardımların geçici değil, kesintisiz ve sürdürülebilir bir anlayışla devam edeceğini vurguladı. Vakıf Başkanları Zafer Gültekin ve Lokman Aykaç, yaptıkları açıklamada, 2 hafta içerisinde Mısır'a gideceklerini belirterek, sınır hattında bulunan yaralı aileler için medikal yardım, engelli bireyler için ise akülü tekerlekli sandalye başta olmak üzere acil ihtiyaç listesi oluşturacaklarını ifade etti. - ANKARA