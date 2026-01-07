Haberler

Vatan Partisi Bilecik İl Başkanı Aynur: "Trump, Hitler'in Çizmelerini Giymiştir"

Vatan Partisi Bilecik İl Başkanı Feridun Aynur, ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin sert ifadelerle tepki gösterdi. Aynur, Trump'ı Hitler'le kıyaslayarak, Venezuela halkının bu saldırıyı püskürteceğine inandığını belirtti.

Haber: Gökay ŞİMŞEK

(BİLECİK) - Vatan Partisi Bilecik İl Başkanı Feridun Aynur, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin, "Trump; Ukrayna, Filistin, Venezuela ve İran'da Hitler'in çizmelerini giymiştir. Hitler'in akıbeti bellidir, tozu bile kalmamıştır. Trump da aynı yolu izliyorsa, sonu aynı olacaktır" dedi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasıyla sonuçlanan askeri müdahalesine Vatan Partisi Bilecik İl Başkanlığı'ndan tepki geldi.

İl Başkanı Feridun Aynur, düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti:

"ABD haydutluğu Venezuela'da yenilecek. ABD emperyalizmi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırarak dünya sahnesinde bir kez daha haydutluğunu sergilemiştir. Bu, egemen bir devletin başkanına yapılmış açık bir saldırıdır. Trump dört cephede; Ukrayna, Filistin, Venezuela ve İran'da Hitler'in çizmelerini girmiştir. Hitler'in akıbeti bellidir, tozu bile kalmamıştır. Trump da aynı yolu izliyorsa, sonu aynı olacaktır.

"Kahraman Venezuela halkı bu saldırıyı da püskürtecektir"

ABD Venezuela'yı teslim alamaz. Nicolas Maduro'yu ekonomik ambargolarla deviremediler, darbe tezgahlarıyla deviremediler, şimdi de silahla deviremeyecekler. Kahraman Venezuela halkı bu saldırıyı da püskürtecektir. ABD emperyalizmine karşı Bilecik'teki tüm siyasi partileri ziyaret ederek, Cuma günü saat 14.30'da Atatürk Parkı'nda yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
