Üye Girişi
Haberler

Varto Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 10 Kişi Kura ile Belirlendi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'un Varto ilçesinde Toplum Yararına Programı kapsamında çalışacak 10 kişi kura ile belirlendi. 9 ay süreyle Varto Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışacak işçiler için kura çekimi gerçekleştirildi.

Varto Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışacak 10 kişi kura ile belirlendi

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde Toplum Yararına Programı kapsamında çalıştırılacak 10 kişi kurayla belirlendi.

İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından 9 ay süreliğine Varto Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilçe merkezi ile köy okullarında çalıştırılacak olan işçiler için Varto Kültür Merkezinde Noter Perihan Kartal huzurunda kura çekimi yapıldı. Asgari ücretle çalışmak için başvuran 143 kişi arasında 10 kişi kurayla belirlendi.

Kura çekimine İş-Kur Temsilcisi Levent Berk, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sinan Korkmaz da katıldı.

Başvuru yapanların az sayıda salona gelerek kurayı takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Varto Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 10 Kişi Kura ile Belirlendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH ÇELİK - Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Yerel Haberler 3-sayfa Eğitim Varto Yerel Muş

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 Lübnan'da Türk bayraklı gemilerin güvenlik seviyesi 3'e çıkarıldı

İsrail'in başlattığı kara harekatı Türkiye'yi harekete geçirdi

 İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak
Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir- Rapid Wien maçı ne zaman? UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir- Rapid Wien maçı saat kaçta, şifresiz mi? Taklit ve tağşiş yapan firmalar hangileri? Tağşiş ne demek? Tarım ve Orman Bakanlığı firmaları açıkladı! Filiz Akın'ın hastalığı nedir? Filiz Akın kaç yaşında, son hali nasıl? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE 2 EKİM Yemekteyiz'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? GÜNCEL DÖVİZ KURU | 2 Ekim Dolar, Euro ne kadar? 1 dolar kaç TL? Kriptoya vergi geldi mi, gelecek mi? Kripto para yatırıcımları vergi ödeyecek mi? Filiz Akın kimdir? Filiz Akın kaç yaşında, nereli? Filiz Akın hastaneye mi kaldırıldı? Filiz Akın sağlık durumu nedir? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 2 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? TRT 1 YAYIN AKIŞI 2 EKİM: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar, diziler ve filmler var? Hangisi ''ha'' kelimesinin sözlük tanımlarından biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });