Varto'da hacı adaylarını bilgilendirme ve aşı çalışması yapıldı Muş'un Varto Müftülüğü bünyesinde bu yıl hacca gidecek olan 33 hacı adayı için bilgilendirme ve aşı çalışması yapıldı.

Varto'da hacı adaylarını bilgilendirme ve aşı çalışması yapıldı

MUŞ - Muş'un Varto Müftülüğü bünyesinde bu yıl hacca gidecek olan 33 hacı adayı için bilgilendirme ve aşı çalışması yapıldı.

Hacı Kaya Özer Camisi taziye evinde Müftü Bayram Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen programa İl Müftüsü İbrahim Halil Demir ve imamlar ile hacı adayları katıldı. Programa katılan hacı adaylarına gidecekleri yerlerde ne yapılacağı, nasıl hareket edileceği İlçe Müftüsü Bayram Öztürk tarafından anlatılırken, aşıları ise sağlık görevlileri tarafından yapıldı.

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Varto'dan hacca gidecek hacı adaylarına eğitim verildiğini belirterek, "Rabbim izin verirse bu yıl Muş'tan toplam 324 hacı adayımız hacca gidecek. Allah izin verirse kutsal topraklara gidecekler. Biz eğitimlerimizi üç şekilde yapıyoruz. Bir Muş merkeze yakın olan hacı adaylarımızı Muş'ta topladık. Malazgirt ve Bulanık hacılarımızı Bulanık'ta topladık. Varto'daki hacı adaylarımıza da zahmet vermeyelim, direkt eğitim verelim diye burada hem bilgilendirmek hem de sağlıkla ilgili aşılarını yapmak üzere bugün buradayız. Efendimiz haccın meşakkatli bir yolculuk olduğunu buyuruyor. Hacı adaylarımız burada bir birlerini tanıyacak ve kafile başkanlarını tanıyacaklar. Hazırlıklı bir şekilde Muş hacılarımızı kutsal topraklara göndereceğiz. Şimdiden Cenab-ı Allah kabul eylesin hem de kolay eylesin" dedi.