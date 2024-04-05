Vanlılar Kadir Gecesi'nde Camilere Akın Etti

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde Vanlılar camilere akın etti.

Van'da Kadir Gecesi münasebetiyle başta tarihi Ulu Cami, Yukarı Nurşin Camii ile Hazreti Ömer Camii olmak üzere, camilere akın eden yüzlerce vatandaş, bütün İslam alemi için dua etti. Van'ın birçok camisinde düzenlenen programlara halk büyük ilgi gösteriyor.

Edremit ilçesinde de Edremit Müftü Ömer Azmi Efendi Camii'ne gelen vatandaşlar, burada Kadir Gecesi'ni ihya etti. Camide kılınan teravih namazının ardından cemaat, başta Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere İslam coğrafyasında Müslümanların yaşadığı sıkıntıların sona ermesi için ellerini semaya kaldırarak dualar etti. 7'den 70'e yoğun katılımla idrak edilen gecede sabaha kadar namazlar kılınıp, dualar edilecek.

"Bu gece bir fırsat gecesidir"

Konuya ilişkin konuşan Müftü Ömer Azmi Efendi Camii İmam Hatibi Recep Bakır, Kur'an-ı Kerim'in indiği bu gecede kişilerin Kur'an ile hemhal olması gerektiğini belirtti. Meleklerin dünya semasına teşrif ettiği gecede, bolca dua edilmesi gerektiği önerisinde bulunan Bakır, "Bu gece bir bağışlanma, bir istiğfar gecesidir. Rabbim bu gece hakkıyla istiğfarlarını dile getirenlerden eylesin. Hakiki manada Filistin'deki, Doğu Türkistan'daki, Myanmar'daki ve diğer bütün mazlum ülkelerdeki Müslüman kardeşlerimizin abluka altında kurtulabilmesi ümidiyle dualarımızı yad edelim" dedi. - VAN