Eskişehir Vanllılar Derneği'nden Rahmi Koç'a tepki

Eskişehir Vanlılar Derneği Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Nihat Baş, Rahmi Koç'un Kürt kadın kimliğini hedef alan sözleriyle ilgili olarak, "Kadınlarımıza yönelik bu utanç verici ve ayrıştırıcı söylemi en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

Nihat Baş'ın açıklamasında, "5 Haziran 2026 tarihinde İzmir Balçova'da gerçekleştirilen bir hastane açılış töreninde, Rahmi Koç'un, bir Kürt kadını hasta olarak konu alan; hem etnik kimliği hem de kadın onurunu açıkça aşağılayan bir fıkra anlattığı görüntüler kamuoyuyla paylaşılmıştır. Bu söylem, mizah maskesi arkasına gizlenmeye çalışılmış olsa dahi etnik köken ve cinsiyet üzerinden sistematik bir ötekileştirmenin ürünüdür; hoş görülemez, mazur gösterilemez" ifadeleri yer aldı.

"Rahmi Koç hakkında suç duyurusunda bulunacağız"

Eskişehir Vanlılar Derneği olarak kadınlara yönelik bu utanç verici ve ayrıştırıcı söylemi en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayan Baş, "Yıllardır Anadolu'nun dört bir yanında alın teri döken, üreten, emek veren ve bu ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan milletimizin tüm kadınları bizim onurumuz ve baş tacımızdır. Kadınlarımızı ayrıştıran ve ötekileştiren her türlü anlayışın karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Eskişehir Vanlılar Derneği olarak bu fiili sessizce izlemeyeceğiz. Rahmi Koç hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağız; hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kamuoyunu, siyasi çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarını bu konuda ortak duruş sergilemeye davet ediyoruz. Nefret söylemi hangi kılık altında olursa olsun normalleştirilemez. Bu aşağılamanın bedelini hukuk önünde ödetmeyi bir sorumluluk olarak görüyoruz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı