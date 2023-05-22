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Vanlı Amcan'dan spina bifida hastası Harun'a akülü sandalye

Vanlı Amcan'dan spina bifida hastası Harun'a akülü sandalye

Yerel Haberler

Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma derneği, sosyal medya üzerinden kendisine çağrıda bulunan spina bifida hastası Harun Tuğan'a akülü sandalyeyi teslim etti.

Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma derneği, sosyal medya üzerinden kendisine çağrıda bulunan spina bifida hastası Harun Tuğan'a akülü sandalyeyi teslim etti.

Vanlı Amcan Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşmaya devam ediyor. Bu anlamda Edremit ilçesinde yaşayan ve sosyal medya üzerinden kendisine çağrıda bulunan spina bifida hastası 13 yaşındaki Harun Tuğan'ın yardım çağrısına sessiz kalmayan dernek yetkilileri, aldığı akülü sandalyeyi kendisine teslim etti.

Akülü sandalyeye kavuşan aile, yardım çığlığına duyarsız kalmayan dernek yetkililerine çok teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Harun Tuğan Edremit Yerel Haberler

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