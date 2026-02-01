Haberler

"Vangölü Aktivistleri Derneği: "Acı, sofrayla değil dua ve dayanışmayla paylaşılmalı"

'Vangölü Aktivistleri Derneği: 'Acı, sofrayla değil dua ve dayanışmayla paylaşılmalı'
Vangölü Aktivistleri Derneği, taziye ve düğün yemekleri ile takı merasimlerinin kaldırılması gerektiğini belirtti. Dernek, bu tür uygulamaların toplumsal baskı oluşturduğunu ve maddi yük getirdiğini vurguladı.

Vangölü Aktivistleri Derneği, toplumsal hayatta uzun süredir sorgulanan taziye ve düğün yemekleriyle takı merasimlerinin kaldırılmasını istedi.

Vangölü Aktivistleri Derneğinden yapılan açıklamada, toplumsal hayatta iyi niyetle başlayan ancak zamanla acı yaşayan aileler üzerinde maddi ve manevi bir yüke dönüşen taziye yemeği geleneğinin sorgulanmasını son derece kıymetli buldukları belirtildi. Açıklamada, "Bu anlamda Yusuf Konak'ın taziye yemeğini kaldırma yönündeki kararı, vicdanı önceleyen örnek bir toplumsal duruştur. Biz Vangölü Aktivistleri Derneği olarak daha önce de ifade ettiğimiz gibi; sadece taziye yemekleri değil, düğünlerde verilen yemekler ve bir şova dönüştürülen takı merasimleri de toplumsal baskı oluşturan, gösterişe dayalı uygulamalardır ve kaldırılmalıdır. Hem bu yemekler hem de takı törenlerindeki abartılı gösteriş; kültürümüzün özündeki sadeliğe, paylaşmaya ve dayanışmaya yakışmamakta, toplumun büyük bir kısmını maddi olarak zorlayan bir tabloyu ortaya çıkarmaktadır. Bu vesileyle bu anlamlı duruşa sebep olan Yusuf Konak'ın merhum annesine Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyor; tüm ölmüşlerimizi rahmetle anıyoruz. Toplumsal hayatı rahatlatan, yükü azaltan ve insan onurunu önceleyen bu tür yaklaşımların yaygınlaşmasını destekliyor; gösterişten arınmış, samimi bir toplumsal kültür inşa edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Acıyı sofrayla değil, dua ve dayanışmayla, mutluluğu gösterişle değil samimiyetle paylaşalım" denildi. - VAN

