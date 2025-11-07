Haberler

Van YYÜ Öğrencilerinden Eylem: Adalet ve Güvenli Kampüs Talebi

Güncelleme:
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 24 gündür süren eyleme polis müdahale etti. Öğrenciler, 'adalet' ve 'güvenli kampüs' talepleriyle eylemlerine devam ediyor. Öğrenciler, Türkiye genelindeki üniversitelerden destek istedi.

(VAN) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde 24 gündür süren öğrenci eylemine polis müdahale etti. Açıklama yapan öğrenciler, "Biz üniversite gençleri olarak bütün üniversitelere buradan sesleniyoruz; lütfen bütün Türkiye bize destek versin biz burada kötü bir şey yapmıyoruz" çağrısında bulundu.

Van YYÜ Rektörlük binası önünde bir araya gelen öğrenciler, "adalet" ve "güvenli kampüs" taleplerini yinelerken, polis ekipleri eylem alanını ablukaya aldı. Önceki gün yapılan açıklamada öğrencilere bundan sonraki eylemler izin verilmeyeceği bildirilmişti. Öğrenciler adına konuşan açıklama yapan bir öğrenci şu ifadeleri kullandı:

"Burada 20 güne aşkındır üniversite gençleri olarak Rojin Kabaiş için eylem yapıyoruz ve bu eylemlerimiz herhangi bir yasal işlem olmadan engellenmeye çalışılıyor. Yürüyüşlerimiz, oturma eylemlerimiz, Rojin için yaptığımız sloganlarımızın hepsine engel olmaya çalışılıyor. Bunu bugün de yapmaya çalıştık ve şu an ablukaya alınıyoruz. Biz üniversite gençleri olarak bütün üniversitelere buradan sesleniyoruz; lütfen bütün Türkiye bize destek versin biz burada kötü bir şey yapmıyoruz."

Polisler, öğrencileri eylem ve açıklamaya devam etmeleri halinde gözaltına almakla tehdit etti. Bu tehditlere rağmen öğrenciler, rektörlük binası önünde oturma eylemine geçti. Abluka sırasında bazı öğrencilerin kimlik ve yüz fotoğrafları çekilerek serbest bırakıldığı öğrenildi. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden birçok öğrenciye GBT (Genel Bilgi Toplama) kontrolü yapıldı.

Öte yandan, eylemi takip etmek isteyen gazetecilerin görüntü alması da polis kalkanlarıyla engellendi. Öğrenciler, baskılara rağmen eylemlerini sürdüreceklerini ve Rojin Kabaiş'in ölümünü aydınlatılana dek adalet nöbetine devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: ANKA / Yerel
