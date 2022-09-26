Van yerel haberleri: Van'da 'Gençlik ve Sorumluluk' konulu konferansları

Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, lise öğrencilerine yönelik "Gençlik ve Sorumluluk" konulu konferans verdi.

Van İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, Van genelinde lise ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik başlatılan "Gençlik ve Sorumluluk" konulu konferanslar devam ediyor. Bu çerçevede Van İskele Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, "Gençlik ve Sorumluluk" konulu konferans verdi. Van'daki gençlerle buluşup dertlerini dinlemek, sorularını cevaplamak ve kendileriyle sohbet etmek üzere ilin tamamını kapsayan gençlik çalışmalarını başlattığını belirten İl Müftüsü Dr. Şık, "Allah'ın inayetiyle ulaşılmadık tekbir genç kalmayıncaya kadar çalışmalarımız devam edecektir. Bu çerçevede bu günkü programımızı Van İskele İmam Hatip Lisesinde icra ettik" dedi.

Müftü Dr. Şık tarafından verilen konferansta gençlik ve sorumluluk bilinci vurgulandı. Programa katılan okul müdürüne, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür eden Müftü Şık, "Programın icrasına katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - VAN