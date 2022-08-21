Van yerel haberleri | 5. Edremit Kitap Fuarı Son Gününde

Van habere göre Sekiz gündür devam eden 5. Edremit Kitap Fuarı’nda son güne girildi. Kitap fuarı, dün yazar ve siyasetçileri ağırladı.

Sekiz gündür devam eden 5. Edremit Kitap Fuarı'nda son güne girildi. Kitap fuarı, dün yazar ve siyasetçileri ağırladı.

40'a yakın söyleşi düzenlenen ve 200'ün üzerinde yazarın sekiz gündür kitaplarını imzaladığı fuara dün Işıl Işık katıldı. Yavuz Selim Demirağ, Murtaza Demir, Gürsel Tekin, Ali Ekber Yıldırım, Ozan Bingöl, Prof. Dr. Ali Demirsoy, Ali Mahir Başarır, Ahmet Şık ve Timur Soykan ise fuarda kitaplarını imzaladı, söyleşiler yaptı.

Edremit Kitap Fuarı'nın sekizinci gününde gazeteci ve yazar Yavuz Selim Demirağ, "İmamların Öcü" adlı söyleşisinde, "Tarih herkesin fotoğrafını çekecek. Dikkat edin, gözünüz kapalı çıkmayın. Bizim yolumuz Uğur Mumcuların, Abdi İpekçilerin yoludur. Biz, Atatürk'ün izindeyiz" dedi. Prof. Dr. Demir Özbaşar ile sahneyi paylaşan Demirağ'a plaketlerini yazar ve iş insanı Mehmet Öngen takdim etti.

Pir Sultan Abdal Derneği Kurucu Başkanı ve yazar Murtaza Demir, 5. Edremit Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya gelerek, 'Türkiye'de Alevi Gerçeği'ni anlattı. Demir'e plaketini, Edremit Pir Sultan Abdal Derneği Kurucu Başkanı Zeynel Meral takdim etti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in katıldığı "Türkiye Siyasetinde Kirlenme Gerçeği" başlıklı söyleşide Tekin, seçim sistemini ve seçilme yöntemlerini anlatırken mevcut sistemi, dayatılmak istenilenleri, zaman zaman özeleştiride de bulunarak masaya yatırdı. Tekin'e plaketini, CHP Edremit İlçe Başkanı Deniz Onur Özcan takdim etti.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım ve vergi uzmanı Ozan Bingöl, "Tarım, Ekonomi ve Vergi" üçlüsünü konuştu. "Yerin üstü, yerin altından değerlidir" diyen Yıldırım, "Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için sorumluluk bizlere düşüyor. Hiçbir zaman umudumuzu kaybetmeden mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. Konuklara plaketlerini, yüksek ziraat mühendisi Bülent Coşar verdi.

"Dünyanın canlılar bakımından en zengin üç ülkesinden biriyiz. Bu kadar güzel bir ülkeyi tarumar edemeyiz. Onu en iyi şekilde kullanmalı ve korumalıyız" diyen biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy, "Biyolojinin Gizemi ve Evrim" başlıklı söyleşide kitapseverlerle buluştu. "Bilim insanları, geleceği düzenleyen insanlardır" diyen Demirsoy, "Evrim, A olarak geldiğimiz yerden B olarak çıkmanın adıdır. Burada beni dinlemeye gelen 'siz'le, giderkenki 'siz' farklı olmalıdır. Değişime uyum sağlayabilenler ayakta kalır, diğerleri yok olur" dedi. Demirsoy'a plaketini, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan takdim etti.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise yazdığı "Beşli Çete" kitabından hareketle "Bizlerden çalınan geleceğimizi gün gelecek yeniden alacağız. Umudunuzu kaybetmeyin, buna gerçekten inanın. Güzel günler yakın" dedi. Başarır'a plaketini, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan takdim etti.

Günün son söyleşisi olan "Duvar ve Çekilemeyen Tuğlalar" başlıklı söyleşide eski gazeteci ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, "İnsan, umutsuzluktan umut yaratandır" vurgusu yaparken gazeteci Timur Soykan da "Çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bir ülke borçluyuz. O aydınlık yarınlar çok yakın. Biz, çok güçlüyüz. Bunun bilincinde olalım yeter" diye konuştu. Söyleşinin ardından Şık ve Soykan'a plaketlerini, Fuar Genel Koordinatörü ve gazeteci Necdet Saraç takdim etti.