Van Valisi Ozan Balcı, Ramazan Bayramı'nda protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı

Van Valisi Ozan Balcı, Ramazan Bayramı dolayısıyla protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Edremit Uygulama Otelinde Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi bayramlaşma töreni düzenlendi. Tören çerçevesinde masaları dolaşan Vali Balcı, programa katılanların bayramını tebrik ederek, kendileriyle sohbet etti. Bayramlaşmaya aileleriyle birlikte gelen çocuklara oyuncak hediye eden Vali Balcı, vatandaşların taleplerini dinleyerek hatıra fotoğraf çektirdi.

Bayramlaşma törenine Van Valisi Ozan Balcı'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Adem Şen, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, vali yardımcıları, askeri erkan, kaymakamlar, kamu ve kurum kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - VAN