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Van Şehit ve Gazi Aileleri Misafirhanesi misafirlerini bekliyor

Van Şehit ve Gazi Aileleri Misafirhanesi misafirlerini bekliyor
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Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman, oluşturdukları misafirhane ve 250 kişilik çok amaçlı konferans salonuyla tüm kamu personellerine hizmet verdiklerini söyledi.

Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyon Başkanı Ayhan Kahraman, oluşturdukları misafirhane ve 250 kişilik çok amaçlı konferans salonuyla tüm kamu personellerine hizmet verdiklerini söyledi.

Van Şehit ve Gazi Aileleri Misafirhanesi, yenilen konsepti ve konforlu odalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Güler yüzlü personelleri ve misafirlerinin ihtiyaçlarına karşılık verecek servis anlayışıyla tüm kamu personeline hizmet veren misafirhane, sıcak ve huzurlu ortamıyla misafirlerini ağırlıyor.

Açıklamalarda bulunan Ayhan Kahraman, kurdukları Van Şehit ve Gazi Aileleri Misafirhanesinin 15 oda ve 50 kişilik kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Misafirhanede öncelikle şehit ve gazi ailelerinin yararlandığını ifade eden Ayhan Kahraman, "Tüm kamu personeli yararlanabilir. 250 kişilik çok amaçlı konferans salonumuz mevcuttur. Salonumuz tüm kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarına açıktır" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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