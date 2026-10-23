Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Van'ın Erciş ilçesinde 7.2'lik depremin 15. yılında 644 kişi için anma yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'ın Erciş ilçesinde 7.2'lik depremin 15. yılında 644 kişi için anma yapıldı Haber Videosunu İzle
Van'ın Erciş ilçesinde 7.2'lik depremin 15. yılında 644 kişi için anma yapıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 15. yıl dönümünde hayatını kaybedenler anıldı. Etkinliklerde 644 kişinin yaşamını yitirdiği depremde ölenler mezarlara karanfil bırakılarak, mevlit ve dua ile anıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar, depremin 15. yılında anıldı.

Erciş ilçesinde 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin 15. yıl dönümünde hayatını kaybedenler için çeşitli anma programları düzenlendi. Anma töreni çerçevesinde Erciş Kaymakamı Ahmet Çelik ile kurum amirleri, Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Seyit Muhammed Kabristanlığını ziyaret ederek, depremde yaşamını yitirenlerin mezarlarına karanfil bıraktı. İlçe Müftüsü Muhammet Divani tarafından yapılan duanın ardından kaymakamlık önünde 'Erciş Depremi' konulu fotoğraf sergisi açıldı. Yine kaymakamlık önünde Kızılay tarafından çorba ikramı yapılarak, Kızılay kan bağış aracına kan bağışı yapıldı.

Kara Yusuf Paşa Camii'nde depremde vefat edenler için mevlit okutularak, dua yapıldı. Mezarlık ziyaretinde kızını kaybeden bir babayı gören Kaymakam Ahmet Çelik, yakından ilgilendiği vatandaşı teselli etti.

Kızılay Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş, 23 Ekim 2011'de 7.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını hatırlatarak, "Bu depremde 644 vatandaşımızı kaybettik. İlçemizde çeşitli anma programları düzenlendi" dedi.

Anma programına Erciş Kaymakamı Ahmet Çelik, 108. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Özgür Arman, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Coşkun, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 67 sitede yayınlandı.
Köyü basan silahlı çete neye uğradığını şaşırdı! Ortalık kan gölüne döndü

Köyü basan silahlı çeteye halk pabuç bırakmadı: 30 saldırgan öldürüldü
Velinin okula getirdiği yaprak sarması 12 öğrenciyi hastanelik etti

Tavuk değil! Velinin okula getirdiği yemek öğrencileri hastanelik etti
Romanya açıklarında gemiye İHA saldırısı! Ölü ve kayıplar var

Türkiye'nin yanı başında tansiyon yükseldi! Karadeniz yine karıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Broadcastex 2026’nın açılışında konuşan Behiye Teymur: Haber artık yaşayan bir hikâye

Broadcastex 2026’nın açılışında konuşan Behiye Teymur: Haber artık yaşayan bir hikâye
İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor

İşte Sarıgül'ün başını yakan Almanlar! Video hala hesabında duruyor
Aile katliamı aydınlatacak yeni delil! Altın konuşmaları ortaya çıktı

Aile katliamı aydınlatacak yeni delil! Altın konuşmaları ortaya çıktı
Sumud Filosu davasında Netanyahu dahil 35 sanığın yargılanmasına başlandı

Beklenen gün geldi! Netanyahu Türkiye'de yargılanıyor
Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi! Hepsi tutuklandı
Polis nişanlısı tarafından öldürülen avukat son yolculuğuna cübbesiyle uğurlandı

Mahkemelerde giymesi gerekirken tabutuna serildi
MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı

Yüz kızartıcı suçtan tutuklama! Aralarında eski okul müdürleri de var