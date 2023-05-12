Van'ın bağımsız adayının mitingine 100 kişi katıldı Bu mitinge katılanlar kahkahaya boğuldu Kazanması halinde başlık parasını kaldıracağını söyleyen Bağımsız Aday Ahi: "Ben yerli patatesim, ithal değilim" Van'ın Bağımsız Milletvekili Adayı İdris Ahi'nin kentin en işlek meydanında düzenlendiği...

Van'ın bağımsız adayının mitingine 100 kişi katıldı

Bu mitinge katılanlar kahkahaya boğuldu

Kazanması halinde başlık parasını kaldıracağını söyleyen Bağımsız Aday Ahi:

"Ben yerli patatesim, ithal değilim"

VAN - Van'ın Bağımsız Milletvekili Adayı İdris Ahi'nin kentin en işlek meydanında düzenlendiği ve 100 bin kişinin beklendiği mitinge sadece 100 kişi katıldı.

Van'da yaklaşık 4 dönemdir seçimlerde bağımsız olarak aday olan İdris Ahi, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yeniden bağımsız aday oldu. Bağımsız Aday Ahi, geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting düzenlediği Beşyol Meydanı'nda bir miting düzenledi. Etrafın tamamen barikatlarla kapatıldığı ve geniş güvenlik önlemlerinin alındığı mitinge ise sadece 100 civarında vatandaş katıldı. Barikatların dışında da vatandaşların ilgiyle izlediği mitinge katılanlar kahkahaya boğuldu.

"Patatesinize sahip çıkın"

Miting sırasında konuşma yapan ve zaman zaman şarkı söyleyen Ahi, vaatleriyle katılanları güldürdü. Miting alanına gelmeyerek barikatların dışarısında duran vatandaşlara sitem eden Ahi, "Dışarıdaki arkadaşlar size zarar vermeyeceğim içeri girin. Bir içeri gelin. Eğer bir ithal patates olsaydı burayı doldurmuş olurdunuz. Yerli patates burada. Patatesinize sahip çıkın" dedi.

"100 bin insan bekliyordum ama 100 kişi gelmiş"

Vatandaşa "Siz beni sevmiyor musunuz?" Diye soran Ahi, "Meydan dolu olsaydı 65 projem vardı. Maalesef ben bu projeleri açıklamayacağım. Eğer içeri gelirseniz ben projeleri açıklayacağım. Yıllardır ziraat patatesi yedik, ne fayda gördük. Biraz da yerli patates yiyelim. Eğer İdris Ahi kazanırsa başlık parası yasak olacak. Ben bugün burada 100 bin insan bekliyordum ama 100 kişi gelmiş" diye konuştu.