Haberler

Van İl Müftüsü Öğrencilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi

Van İl Müftüsü Öğrencilerle Kahvaltıda Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamında Tuşba'daki bir okulun öğrencileriyle kahvaltıda buluştu. Şık, milli ve manevi değerlere bağlı bir nesil yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık; "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) projesi kapsamında Tuşba Abdurrahman Gazi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi öğrencileri ile birlikte Hacı Ali Camii'nde kahvaltıda bir araya geldi.

Öğrencilere hitap eden İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık; milli ve manevi değerlere bağlı, üreten ve çok çalışan bir yaşam tarzı ile yaşamımız gerektiğini ifade etti. Müslüman bir neslin kurtuluşunun Kur'an ve sünnet ışığında hareket edilmesi ile mümkün olacağını, sünnetullah gereği ifsat edeni düzeltmek gibi bir vazifemizin varlığının bilinciyle hayat sürmemiz gerektiğini dile getiren Şık, mücadele ruhumuzu her daim diri tutarak dünyayı imar etmek gibi ağır bir vazifemiz olduğunu unutmamız gerektiğini belirtti.

Rabbini, kendini, yolunu ve yoldaşını iyi tanıyarak hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Müftü Dr. Şık, öğrencilere bol bol okumaları, okumadan bilgi ve birikim sahibi olmadan ve sorgulamadan yargılamamaları gerektiği nasihatinde bulundu. Şık; donanımlı, bilgili, ahlaklı, hassasiyet sahibi olarak düzen ve tertip içerisinde bulunduğumuz yerin rengini değil, yere rengimizi verebilecek birikime sahip olmamız gerektiğini söyledi.

Programda Tuşba İlçe Müftüsü Dr. Emrah Demirtaş, Edremit İlçe Müftüsü Mahmut Durmuş, din görevlileri ve okul öğretmenleri hazır bulunda. Program; İl Müftülüğü ve Van'da bulunan tarihi mekanların ziyareti ile son buldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak

İstanbul'da bir devrin sonu! Bunu yapan esnafın dükkanı kapatılacak
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurup öldürdü
Zehra Güneş'in mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü

Mini etekli asansör pozu hayranlarını ikiye böldü
Ölümden dönen İrem Helvacıoğlu cephesinden ilk açıklama

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Sağlık durumu hakkında ilk açıklama
Ozan Güven'in hapis cezası kesinleşti

5 yıl sonra karar çıktı! Ozan Güven hapse giriyor
İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü

İstanbul'da kanlı pusu! Sokakta yürüyen 3 kişiyi silahla vurup öldürdü
İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı

İhale sonuçlandı, işte polislerin alacağı promosyon miktarı
Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...

Kadın gazeteciye kan donduran taciz: Seni paramparça etmeden...
Annesine mesaj atan iş arkadaşını öldürdü

Annesine atılan mesajı görünce gözü döndü! Kurşun yağdırdı
Skor bile aynı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki intikamını Liverpool aldı
Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın

Üniversitenin otoparkında sıra sıra dizilen otomobillere bakın
10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor

10 ultra lüks araca el konuldu! Piyasa değerleri dudak uçuklatıyor
Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte 3 ay sonra göreceği rakam

Altın çakıldı, dev bankanın tahmini değişti! İşte göreceği rakam
Barış Atay, üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz

Üç partinin adını saydı: Bunlardan arkadaşım olamaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.