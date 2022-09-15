Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van haber... Başkale Muhtarlar Derneği Başkanlığına Ayhan seçildi

Yerel Haberler

Van haber... Başkale Muhtarlar Derneği Başkanlığına Ayhan seçildi

Van haberi: VAN (İHA) – Van'ın Başkale Muhtarlar Derneği Başkanlığına yapılan seçimle Vechi Ayhan seçildi.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Muhtarlar Derneği Başkanlığına yapılan seçimle Vechi Ayhan seçildi.

Divan başkanlığını Başkale Ziraat Odası Başkanı Rahmi Aşkan'ın yaptığı seçime mevcut Başkan Vechi Ayhan tek aday olarak girdi. 69 mahalle muhtarından 65'inin oy kullandığı seçimde, Hafiziye Mahallesi Muhtarı Vechi Ayhan yeniden başkan seçildi.

Seçimden sonra bir konuşma yapan Başkale Muhtarlar Derneği Başkanı Vechi Ayhan, "Derneğimizin kuruluş amacı, muhtarları bir araya gelmesidir. Hep beraber birlik beraberlik içerisinde işimize dört elle sarılmak istiyoruz. Vatandaşların sorun ve taleplerini birlikte tartışarak çözümler için gerekli mercilere iletme gayreti içerisindeyiz. 69 mahallemizin temel sorunlarını ortaya çıkarmak için güç birliği yaparak birlikte çözüme kavuşturmaya çalışacağız" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Başkale Van Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title