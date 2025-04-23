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Van'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi

Van'daki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenler Toprağa Verildi
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Van-Hakkari kara yolu üzerindeki kazada hayatını kaybeden 8 kişiden 6'sı Hakkari'de gerçekleştirilen cenaze töreniyle toprağa verildi. Olayda 12 kişi yaralandı.

Van'daki kazada hayatını kaybeden 6 kişi toprağa verildi

HAKKARİ - Van- Hakkari kara yolu üzerinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 8 kişiden 6'sı Hakkari'de toprağa verildi.

Van- Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Tüneli yakınlarında dün Erkan Koç yönetimindeki 06 BYD 614 plakalı kamyonet ile Dindar Engin yönetimindeki 34 GCR 604 plakalı yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 6'sı olay yerinde 8 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden Fadıl Korkmaz ile Selim Kaya ve eşi Gülcan Kaya Dağgöl Mahallesi'nde defnedildi. Cenaze töreninde Selim Kaya'nın ağabeyi ambulans şoförü Şaban Kaya, Hakkari Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu'na sarılarak gözyaşı döktü.

Kazada hayatını kaybeden Erkan Koç Kıran Mahallesi'nde, Dindar Engin Karşıyaka Mahallesi'nde, Yıldız Erik ise Merzan Mahallesi'nde toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEYZULLAH TAŞ - Yerel
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