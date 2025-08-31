Van'da Zafer Bayramı'nda Büyük Gösteri: JAK Timi Türk Bayrağı Açtı

Van İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Arama Kurtarma timleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Muradiye Şelalesi'nde dev Türk bayrağı açtı. Etkinlik, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Muradiye Şelalesi'nde dev Türk bayrağı açtı.

Şelalenin eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. O anlar sosyal medyada paylaşılırken, kullanıcılar tarafından yoğun beğeni aldı. Van İl Jandarma Komutanlığı, milli bayramlarda düzenlenen etkinliklerin tarihi günlerin önemini hatırlatmak ve milli birlik ile beraberlik duygusunu pekiştirmek amacıyla yapıldığını belirtti. Muradiye Şelalesi'nde düzenlenen kutlama ise renkli görüntülere sahne oldu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
