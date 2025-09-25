Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Ton Asetik Asit ve 50 Kilogram Kostik Soda Ele Geçirildi

(VAN)- Van'da yapılan operasyonda, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 3 ton 710 litre asetik asit anhidrit ile 50 kilogram kostik soda ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da İl Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Başkale ilçesinde kamyon kasasında uyuşturucu üretiminde kullanılan 3 ton 710 litre asetik asit anhidrit ile 50 kilogram kostik soda ele geçirildi. Konuyla ilgili iki şüpheli ise gözaltına alındı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 23.09.2025 günü icra edilen faaliyette, (3 ton 710) litre Asetik Asit Anhidrit olduğu değerlendirilen madde ve (50) kilogram kostik soda ele geçirilmiş olup (2) şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.