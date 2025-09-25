Haberler

Van'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Ton Asetik Asit ve 50 Kilogram Kostik Soda Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 3 ton 710 litre asetik asit anhidrit ve 50 kilogram kostik soda ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, 23.09.2025 günü icra edilen faaliyette, (3 ton 710) litre Asetik Asit Anhidrit olduğu değerlendirilen madde ve (50) kilogram kostik soda ele geçirilmiş olup (2) şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
