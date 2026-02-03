Haberler

Van'da Ocak Ayında 177 Kilo Eroin, Bin 85 Uyarıcı Hap Ele Geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü, ocak ayında gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 190 şüpheliyi gözaltına aldı. 177 kilo uyuşturucu madde ile bin 85 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

(VAN) - Van Emniyet Müdürlüğü'nün ocak ayında il genelinde yaptığı operasyonlarda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alınan 190 şüpheliden 17'si hakkında tutuklanama kararı verilirken, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonlarda 177 kilo 668 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, bin 85 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü, ocak ayında il genelinde suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 177 kilo 668 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1.085 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 190 şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından gözaltına alınmış; 17 şahıs tutuklanmış, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır."

Kaynak: ANKA / Yerel
