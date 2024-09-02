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Van'da Ünlü Sanatçı Ceylan'ın Sahne Aldığı Düğünde Geline 5 Kilo Altın, Damada 5 Milyon 500 Bin TL Takı Takıldı

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Van'da Ertuş aşiret mensubu Naci Ertuş'un oğlunun düğününde ünlü sanatçı Ceylan sahne alırken; geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon 500 bin TL takı takıldı.

VAN (İHA) – Van'da Ertuş aşiret mensubu Naci Ertuş'un oğlunun düğününde ünlü sanatçı Ceylan sahne alırken; geline 5 kilo altın, damada ise 5 milyon 500 bin TL takı takıldı.

Hakkari'nin Ertuş aşireti mensubu iş adamı Naci Ertuş'un oğlu Meriç Ertuş, Celal Özdiker'in kızı Seda Özdiker ile dünya evine girdi. Double Tree By Hilton Van Otelinde düzenlenen görkemli düğüne yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. Hakkari, Van ve Şanlıurfa'daki aşiret liderlerinin yanı sıra kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve iş adamlarının katıldığı düğünde geline kilolarca altın, damada ise milyonlarca takı takıldı.

Kürtçe şarkıların seslendirildiği görkemli düğünde sahne alan ünlü sanatı Ceylan, hem halayı hem de şarkılarıyla katılımcıları coşturdu. Düğün alanını adeta konser alanına dönüştüren Ceylan, gelin ve damadın yanına giderek kendilerini tebrik etti.

Düğüne Şanlıurfa'dan katılan İzol Aşiret Lideri Cihan İzol, "Van denince akla Ertuşi aşireti geliyor. Biz yıllardan beri dostuz. Aynı zamanda Özdiker ailesi de kendi bünyesinde Karahan aşireti olarak geçiyor. Ama aslen İzol aşiretindendir. Yani kökümüz bir. Hem Karahan hem İzol aşireti hem de Ertuş aşireti bir aile gibi olduk. Bu da ayrı bir mutluluk veriyor bize. Buraya gelen herkese teşekkür ediyor, her iki gencimize bir ömür saadetler diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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