Van'da su deposunda mahsur kalan tilki kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Sabahattin İdiz - Yerel
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Van'da su deposunda mahsur kalan tilki kurtarıldı Van'ın Gürpınar ilçesinde eski su deposunda mahsur kalan tilki kurtarıldı.
VAN (İHA) - Van'da su deposunda mahsur kalan tilki kurtarıldı
VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde eski su deposunda mahsur kalan tilki kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre Gürpınar ilçesine bağlı Çakınlı Mahallesinde, bir tilkinin eski su deposunda mahsur kaldığı bilgisini alan ekipler harekete geçti. Gerekli güvenlik önlemlerini alan ekipler, başarılı bir operasyonla tilkiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.
İhlas Haber Ajansı / Sabahattin İdiz - Yerel