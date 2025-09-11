Haberler

Van'da Otel Çalışanları Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 20 Gözaltı, 2 Tutuklama

Güncelleme:
Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde çıkan kavga sonrasında 20 kişi gözaltına alındı. 2 kişi tutuklanırken, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Olayda ruhsatsız tabancalar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

(VAN)- Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde çalışanlar arasında çıkan, daha sonra taşlı sopalı kavgaya dönüşen olayla ilgili gözaltına alınan 20 kişiden 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde geçen günlerde bir otele düzenlenen taşlı sopalı kavgaya ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"08.09.2025 tarihinde İpekyolu ilçesinde meydana gelen olayda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Olaya karıştığı tespit edilen 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanmış, 6 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir."

Kaynak: ANKA / Yerel
