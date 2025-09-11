Van'da Otel Çalışanları Arasında Taşlı Sopalı Kavga: 20 Gözaltı, 2 Tutuklama

(VAN)- Van'ın İpekyolu ilçesinde bir otelde çalışanlar arasında çıkan, daha sonra taşlı sopalı kavgaya dönüşen olayla ilgili gözaltına alınan 20 kişiden 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde geçen günlerde bir otele düzenlenen taşlı sopalı kavgaya ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"08.09.2025 tarihinde İpekyolu ilçesinde meydana gelen olayda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif malzemeler ele geçirilmiştir. Olaya karıştığı tespit edilen 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şahıs tutuklanmış, 6 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir."