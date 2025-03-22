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Van'da Kurubaş Geçidi'nde Kar Yağışı ve Sis Etkili

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Van'da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Kurubaş Geçidi'nde sürücüler, olumsuz hava koşulları nedeniyle sis lambalarını yakarak ilerliyor.

Kurubaş Geçidi'nde kar yağışı ve sis etkili oluyor

VAN - Van'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve sis, yüksek kesimlerde trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Van'da sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı ve sis, özellikle yüksek kesimlerde sürücülere zor anlar yaşatıyor. Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'de zaman zaman etkisini gösteren kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler sis lambalarını yakarak seyrediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ AKYÜZ - Yerel
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