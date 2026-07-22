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Van'da 1 yılda hafız olan 7 kız öğrenci için taç giydirme töreni düzenlendi

Van'da 1 yılda hafız olan 7 kız öğrenci için taç giydirme töreni düzenlendi
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Van'da Sıddıka Kız Kur'an Kursu'nda koro sistemiyle hafızlık eğitimini tamamlayan 7 öğrenci için düzenlenen taç giydirme törenine Vali Ozan Balcı ve protokol üyeleri katıldı.

i Sıddıka Kız Kur'an Kursu'nda "Koro Sistemi ile Hafızlık" projesi kapsamında eğitimlerini bir yılda tamamlayan 7 öğrenci için taç giydirme töreni düzenlendi.

Van İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Van Valisi Ozan Balcı, Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Candan, Vali Yardımcısı Hasan Musab Okatan, Edremit Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, şube müdürleri, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Protokol üyeleri, uygulanan yenilikçi sistemle başarı elde eden Proje Koordinatörü ve Kurs Yöneticisi Melike Şen ile sınıf hocaları Fatma Gerçeker ve Edibe Arslan'ı tebrik etti. Koro sistemiyle hafız olan öğrencilere başarılar dileyen protokol üyeleri, genç hafızları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Program, hafızlıklarını tamamlayarak taçlarını giyen 7 öğrenciye ve ailelerine iletilen tebriklerin ardından sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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