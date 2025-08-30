Van'da 'Hayat Namazla Güzeldir' Etkinliği Düzenlendi

Van'da 'Hayat Namazla Güzeldir' Etkinliği Düzenlendi
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte çok sayıda çocuk yürüyüş yaptı ve ikindi namazını birlikte kıldı. İlahiyatçı Muhammet Emin Demir, namazın önemini vurgulayarak, Gazze'deki çocuklara da dikkat çekti.

Peygamber Sevdalıları Vakfı Van İl Koordinatörlüğünce düzenlenen "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği kapsamında çok sayıda çocuğun katılımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Beşyol Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesi güzergahından devam ederek Kent Meydanı'nda sona erdi. Burada saf tutan çocuklar, ikindi namazını hep birlikte kıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan İlahiyatçı Muhammet Emin Demir, namazın önemine dikkat çekti. Demir, "Namaz kılan kişi cennetin anahtarını elde eder. Peygamber Efendimiz, namazı evin ortasındaki kolona benzetiyor. Namazını hakkıyla kılan, dinini sağlam tutmuş olur. Namaz kılmayan kimse ise yıkık bir amelle Allah'ın huzuruna gider" dedi.

Gazze'deki çocuklara da değinen Demir, "Kudüs'ün gölgesinde, Gazze'de sizin yaşınızdaki çocuklar bombalar altında yaşamlarını sürdürmelerine rağmen ibadetlerinden vazgeçmiyor. Namazlarımızın ardından onlara dua edelim" diye konuştu.

Etkinlik, yapılan duayla sona erdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
